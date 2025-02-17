Ankara'da Birleşik-İş Sendikası'nda silahlı saldırı: Şube başkanı, sekreteri öldürdü
Ankara'da Birleşik Metal Sendikası'nın Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı Şube Sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü. Koç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı sonrası intihar girişiminde bulunan Ilgaz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.
Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.
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