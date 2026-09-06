Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı ile 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.