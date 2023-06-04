Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nden alınan verilere göre, yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.



Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

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🗓️ 04.06.2023



📌 Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://t.co/n3BgjqPJ57 linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/e6yPkGzzzP — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 3, 2023 Başkentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.



Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.



Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun