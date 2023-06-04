Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı ve vatandaşları uyardı.

Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

ABB'den yapılan açıklamada,  Genel Müdürlüğü ve  Valiliği'nden alınan verilere göre, yerel kuvvetli  gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Başkentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

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