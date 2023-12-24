Ankara'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"

Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen "Gazze İçin Vicdan Buluşması" için katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonu önünde toplandı.

Yürüyüşe, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı.

Yürüyüşte, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşındı.