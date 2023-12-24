Ankara'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara'da protesto edildi. Başkentte binlerce kişinin katılımıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

Ankara'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"

Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen " İçin Vicdan Buluşması" için katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonu önünde toplandı.

Yürüyüşe, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı.

Yürüyüşte, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşındı.

Ankara'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" - 1

Yürüyüşün Anadolu Meydanı'nda tamamlanmasının ardından miting de düzenlendi.

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