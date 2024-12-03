Ankara’da büyük vurgun: Yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira dolandırdılar

Ankara’da çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle kandırıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yapıldı.



Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 bin 10 gram gümüş toplandığı belirlendi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.