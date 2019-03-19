Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.