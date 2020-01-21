Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı

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Ankara'da FETÖ/PDY mensubu ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir” denildi.