Ankara’da ByLock operasyonu: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilenlere yönelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyonda 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’da ByLock operasyonu: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün () kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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