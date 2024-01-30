Ankara’da ByLock operasyonu: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.