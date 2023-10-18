Ankara’da ByLock operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verildi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.