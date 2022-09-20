Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme



Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy Mahallesi'nde, önceki gün sokakta baygın bulunan kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Üzerinde yoğun çamaşır suyu kokusu olan kedi, veterinerin müdahalesine rağmen öldü.

ÇAMAŞIR SUYUNDAN ZEHİRLENMİŞ

Yapılan ilk incelemede kedinin çamaşır suyundan zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.

Kediyi can çekişirken bulup, veterinere götüren mahalle sakinlerinden Sevda Akpınar, mahallede oturan N.T.'yi kedinin üzerine çamaşır suyu dökerken görenler olduğunu söyleyerek şikayette bulundu.

Kedi, bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, otopsi yapılmak üzere götürüldü.



''PET ŞİŞEDEN BİR ŞEYLER DÖKMÜŞ''



Sevda Akpınar, kediyi can çekişirken sokakta bulduğunu belirterek, komşusu N.T. hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.



Akpınar, şöyle konuştu:



"Sabah perişan halde bulduk kediyi, veterinere götürdüm. Üstünde aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu vardı. Komşumuz olan kadın pet şişenin içerisinden kedinin üzerine bir şeyler dökmüş. Veterinerin de direkt söylediği yoğun aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu olduğu. Tüm solunum yolu tahriş olmuş, paramparça olmuş. Tüm raporlarını da aldık. Son bir ay içerisinde bu 4'üncü kedi, bu şekilde ölen. Kediler ne yapıyor bu insanlara? 'İstemiyorum' dedi, yuvalarını yıktı. Biz mamalarını koyuyoruz, su kaplarını koyuyoruz hepsini atıyor. Kediye otopsi yapılacak ve asıl ölüm nedeni nedir anlaşılacak.''



''SU DÖKTÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞTÜM''



Görgü tanığı mahalle sakinlerinden Savaç Çoban ise komşusunun kedinin üzerine su döktüğünü sandığını belirtti.