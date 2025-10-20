Ankara'da çarşaf giyip gezen erkek serbest bırakıldı
Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokakta dolaşan ardından gözaltına alınan U.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Sıhhiye-Çayyolu metrosunda vagonlarda siyah çarşafla dolaşan kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaşlar, ihbarda bulunmuştu.
Kimliğinin U.C.G. olduğu tespit edilen şüpheli, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
