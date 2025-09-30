Ankara'da çelik kasa hırsızlığı: Kol saati ele verdi

Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y, M.B. ve O.B'yi operasyonla yakaladı.



Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi.

KOL SAATİ YAKALATTI

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları tespit etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.