Ankara'da cemevlerine saldıran sanığın tahliye talebine ret

Ankara'nın Mamak ilçesindeki cemevlerine saldıran sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi.

Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı.

Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı.