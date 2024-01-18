Ankara'da cip, park halindeki 4 araca çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 1'inci Cadde'de saat 08.30 sıralarında bir cip, iddiaya göre; ara yoldan aniden çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı.
Cip, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, cipin araçlara çarpma anı yer alırken, kaldırımda yürüyen bir kişinin de kaza sırasında panikle kaçtığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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