Ankara'da cip, park halindeki 4 araca çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 1'inci Cadde'de saat 08.30 sıralarında bir cip, iddiaya göre; ara yoldan aniden çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı.

Cip, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.