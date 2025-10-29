Ankara'da çocukların kaçırıldığına ilişkin paylaşım yapan kişi yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sosyal medyada paylaştığı 10 kadın fotoğrafının altına, 'organ mafyası üyelerinin Ankara'nın Mamak ilçesinde çocukları kaçırma girişiminde bulunduğu' yönünde ifade kullanan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Mamak'ta konuyla ilgili bir kayıp ya da kaçırılma müracaatı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialar ve kullanılan görseldeki kadınlara ait fotoğrafların ise Türkiye'de herhangi bir kriminal olayda yer almadığı belirlendi.

Görsel üzerinden yapılan araştırmalarda ise görselin yabancı bir sitede İnterpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği saptandı.



Paylaşımı yaptığı tespit edilen Y.K., polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.