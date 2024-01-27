Ankara'da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye’ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı.

Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.



Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.

