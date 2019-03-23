Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor.

AKM Hipodrom'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'ne katılmak için çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren alanı doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte sahneye çıkarak seçmeni selamladı.

Mitingde önce Ankara adayı Mehmet Özhaseki ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşma yaptı.



Mitingde sahneye son olarak Erdoğan çıktı. Erdoğan'ın şu sıralar yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Sordum şu sıralar hipodromda ne kadar insan var dedim; Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum; 450 bin... Ankara biz 31 Mart'a hazırız diyor. Milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ezanımızı susturmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ekonomimizi çökerterek işimizle aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart'ta sandıkta irademize sahip çıkacağız. Aman ha sandığa gitmemem diye bir şey yok. Sandıklara sahip çıkacağız. Tüm sandık görevlileri sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart sandıklarda hesaplaşma değil geleceğimizi tayin etme yerine dönüşecektir. 31 Mart'ta dünyanın öbür ucundan bizi tehdit edenlere öyle cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak

"ÜLTİMATOM PEŞİNEN VERİLDİ"

Ankara bir daha asla elitlerle anılan bir şehir olamayacak. Özgürlükle adaletle anılan bir şehir olacak. Hergün bölücü terör örgütünün temsilcisi olan partinin lideri Ankara'yı alacağız diye posta koyuyor. Hergün dozu artan küstahlıklara CHP'den bir tepki gördünüz mü? İttifakın diğer ortaklarından bir itiraz duydunuz mu? İtiraz edemezler seslerini dahi çıkaramazlar. Bunlara bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz denilerek ültimatom peşinen verildi.

Soyadı Yavaş olan var ya, sahte senetle iş gören var ya. CHP bu adamı aday yapıyor. Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım. Yavaş HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek diyor, bunu temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu seçim milli irade yüzsüzlerinin sonu olacak.

İstanbul'da İmamoğlu bilecek ki diyor. Hem Kürt kardeşlerime hem tüm seçmenlere hakaret ediyor. İstanbullular da bunlara gerekli dersleri verecek biliyorum. Türkiye'de Kürdistan var mı? Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun, defol git orada yaşa. Türkiye'yi size böldürtmeyeceğiz.

ANKAPARK'A 360 BİN ZİYARETÇİ

Ankara'ya son 17 yılda 120 katrilyon liralık yatırım yaptı. Yükselen bir Türkiye var. Dünya bizi neden kıskanıyor, bundan dolayı. Ankapark'ın açılışını yaptık. 31 Mart akşamına kadar ücretsiz. Aldığım rakama göre şu ana kadar 360 bin kişi ziyaret etti. İmar barışı ile 447 bin başkentlinin sıkıntısını çözdük. Ankara'yı hızlı trenle tanıştırdık. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin yapımı sürüyor. Etlik Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılacak. Ankara'daki yatırımcılarımıza son 17 yılda 45.5 katrilyon liralık teşvik sağladık."



"31 MART UÇURUMDAN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Erdoğan'ın öncesinde Bahçeli konuşma yaptı. Konuşmasında beka vurgusu yapan Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Bugün Ankara bir başka güzel, bir başka görkemli. Mahalli idareler seçimlerinde 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. İkinci ortak mitingimize milli bir heyecanla katılan her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Ankara'nın özlemleri vardır, gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önce son çıkıştır. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesine güçlü bir destek vereceğiz. Ya beka diyeceğiz ya bela.

Zillet ittifakı kaostur, kargaşadır. Ankara zilleti reddetti. İnancım odur ki Ankara yine başaracak yine tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki'dir. MHP bütün mensuplarıyla bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki'nin arkadasında ve destekçisidir. Ankara'nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın adayları için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ankara merttir, geçmişine sırt çeviren adamlarla işi olmaz. Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir.

31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır. Bekaya dudak bükmek mahsurludur, sakattır, çok çok tehlikelidir. 31 Mart beka seçimi değildir diyenler bize ne söylemeye çalışıyorlar. Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yutmaz.

"ESKİ ÜLKÜCÜYMÜŞ, HEPSİ FASA FİSO"

Sınır içinde sınır ötesinde vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan alçak suikastler düzenleyen teröristlerin Ankara'da ne işi vardır. CHP Genel Başakanı bu zillete nasıl evet demiştir. HDP'nin eş başkanı 'Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' diyor. (Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir



Bu zelil itirafı ajansınıza sordunuz mu? Bir görüş aldınız mı? Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralı'ya anlatın.

YPG'YE TERÖRİST DİYEMEDİ

Ankaralı PKK'ya nasıl evet diyecek? Ankara bölücülerle aynı kareye nasıl girecek? Sayın Cumhurbaşkanım ve aziz Ankaralılar. CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi. 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçmedi. İslam dünyasından kaynaklanan terör dedi. Kılıçdaroğlu soruyorum sana nasıl bu kadar alçaklaştın? Biz Türkiye Cumhuriyetini hainlere rağmen kurduk. 31 Mart'ta Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.



"SEN KİM MİLLİYETÇİ OLMAK KİM?"

Bize patates soğan edebiyatı yapanlara Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak isterim. Milliyetçilik Türkiye ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?Milliyetçilik kökünü ceddini bilmektir. Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kim? Cumhur İttifakı Ankara'nın ehliye emanetini bekliyor. CHP'ye İP'e oy veren vatandaşların gelin bu şerefe siz de dahil olun. Çoluğunuza çocuğunuza anlatacağınız muhteşem bir hatıra yaratın."

ANKARA İÇİN 5 BİN PROJE



Sahneye önce Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki çıktı. Özhaseki'nin yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Her türlü kirli oyun Ankara'da bozulur. Dik duruşunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kayseri'den Avrupa'nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Sonra bakanlık dönemim başladı. Terör örgütleri masumların evlerini yaktı. Kürt kardeşlerimizin evlerini, altyapılarını yaptım. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. 30 kişilik ekiple aylarca emek verdik. 11 ana başlıkla 111 ciddi proje hazırladık. 5 bine yakın proje ile huzurlarınızdayız. Biz düşüncelerimizi projelerimizi anlattık. Biz sanıyorduk ki projelerimiz yarışacak. Ben böyle bir ceçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi dersine çalışıp proje hazırlayıp insanların huzuruna çıkan olmadı.



"BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYOR"



CHP'nin adayı böyle bir proje ile çıktı mı? Belediyeciliği de bilmiyor. Her seferinde gaf yapıyor. Karşı tarafta bir ittifak var herkes onu anlamaya çalışıyor. Görünürde iki parti var; CHP ve İYİ Parti. Bir de utandıkları sakladıkları ortak var. Eğer çok sevdiyseniz çıkın iftiharla açıklayın. Biz kül yuttururuz sanıyorlar. Ama Ankaralı kardeşlerim bunlardan çok daha akıllı. Bunlar söyleyemiyor ama Kandil söylüyor.

"ÇOK KİRLİ BİR İLİŞKİ VAR"



Son 15 gündür tüm Türkiye'yi meşgul eden bir olay var. Sahte senet... Sahte senetle icra takibinde bulunuyor CHP'nin adayı. Karşıdaki adam bu imza benim değil diyor. 3 yerde de imzanın ona ait olmadığı tespit ediliyor. 500 bin lira para cezası alıyo. Yargıtay onaylıyor. CHP'nin adayı sahte senetle iş yapıyor. TV'de adam bana bu senedi getirdi diyor. Sonra gözümün önünde imza attı diyor. Ömründe bir kere dürüst ol, bu ilişkinin ne olduğunu söyle. 600 bin dolar alacak ne mahretin var. Burada çok kirli bir ilişki var. Neden vekaletin yok. Yok diyor. Neden sözleşme yapmadın, çok büyük vergi doğardı diyor. Ben mağdurum diyor, hakkım yendi diyor. Bunlar yeni çıkmış olaylar değil. Adama 1.5 sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin. Biz öndeydik, seçimi kazanıyorduk bu iddiaları ortaya attılar. Bunlar yeni şeyler değil."