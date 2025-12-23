Ankara'da DAEŞ operasyonu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
23.12.2025 08:21
Anadolu Ajansı
Arşiv
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da DAEŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DAEŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak “terörizmin finansmanı” suçunu işlediklerine ve silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıklarına dair deliller elde edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.