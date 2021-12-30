Ankara'da DAEŞ operasyonu: 23 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 09:28

Ankara'da DAEŞ operasyonu: 23 gözaltı
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MİT ile Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, DAEŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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