Ankara'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da DAEŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce çatışma bölgelerinde bulunan DAEŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.