Ankara'da DAEŞ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da DAEŞ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı  Suçları Soruşturma Bürosu tarafından,  silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

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