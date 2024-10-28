Ankara'da DAEŞ'e yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DAEŞ'e yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı
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45 ilde DAEŞ operasyonu: 216 gözaltı

45 ilde DAEŞ operasyonu: 216 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 şüphelinin, silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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