Ankara'da polis, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen bir dergiye ait, sözde eğitim kurumu olarak kullanılan binaya operasyon düzenledi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'i desteklediği belirlenen Tevhid dergisinin Etimesgut ilçesindeki binasına operasyon yaptı.



Binada, sözde eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4-9 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi.



Milli Eğitim yetkilileri ve Çocuk Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda, binada sözde eğitim verilen çocuklar, ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü.



Bina ise ekiplerce mühürlendi.



Terör örgütü DAEŞ'in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da daha önce zaman zaman binaya gelerek, toplantılar yaptığı belirtildi.



Polis ekiplerinin binadaki arama ve incelemeleri devam ediyor.

