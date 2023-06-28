Ankara'da damat dehşeti: Eşinin dedesini ve kuzenini öldürdü

Ankara'da evi terk eden karısının dedesini ve kuzenini aracıyla ezerek öldüren kişi yakalandı.
Olay, 23 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana geldi. Çağla Çam (27), aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam'ın (30) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğu ile evi terk edip, baba evine sığındı.
İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı.
Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki gösterdi.
İbrahim Çam da otomobilini eşinin akrabalarının üzerine sürdü.
Çam'ın, aracıyla ezdiği eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti.
Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Evin önünde yaşanan tartışma ve Çam'ın, Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, aile fertlerinin İbrahim Çam'a tepki gösterdiği, Çam'ın da aracını onların üzerine sürdüğü ve Torun ile Aydos'un üzerinden geçtiği görüldü.
Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından dün akşam Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'ya getirilen İbrahim Çam'ın sorgusu emniyette sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Ankara
- Polis Adliye