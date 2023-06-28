Ankara'da damat dehşeti: Eşinin dedesini ve kuzenini öldürdü

Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.



Evin önünde yaşanan tartışma ve Çam'ın, Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntüde, aile fertlerinin İbrahim Çam'a tepki gösterdiği, Çam'ın da aracını onların üzerine sürdüğü ve Torun ile Aydos'un üzerinden geçtiği görüldü.



Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından dün akşam Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Ankara'ya getirilen İbrahim Çam'ın sorgusu emniyette sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin