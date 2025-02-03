Ankara'da dehşet anları! Genç kızı ve köpeğini defalarca tekmeledi! "Barışma teklifini reddettiğim için saldırdı!"

Olay, dün gece 23:00 sıralarında Polatlı’nın Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.N.K., 21 yaşındaki erkek arkadaşı A.A.’dan saldırgan tavırları nedeniyle ayrılmak istedi. Durumu kabullenemeyen A.A., konuşmak için kız arkadaşıyla yüz yüze bir araya gelmek istedi. Buluşmada barışma teklifi reddedilen A.A., H.N.K.’ye bıçak çekerek alıkoydu. Aracından indirdiği kız arkadaşını tekme tokat döven A.A., H.N.K’nin yanında getirdiği "Bulut" isimli köpeği de kendisine saldırdığı için tekmelemeye başladı. Dövdüğü kız arkadaşını zorla araca bindirmek isteyen A.A., çevredekilerin duruma tepki vermesi üzerine vazgeçti ve otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Köpeğinin kaçırıldığını düşünen H.N.K. ise kapısına tutunduğu araçla bir süre sürüklendi. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saldırgan erkek arkadaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız ise hastaneye nakledildi. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR Gözaltına alınan saldırganın kasten yaralamadan dolayı 4 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Adliyesi’ne sevk edilen A.A.’nın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı. Saldırı sonucu yaralanan H.N.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp edilmesinin ardından kaybolan köpek de H.N.K.’nin yakınları tarafından bulundu.

"BARIŞMAK İSTEMEYİNCE BIÇAK DOĞRULTUP ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"



Yaşadığı durumla ilgili konuşan H.N.K., "Erkek arkadaşımla kavga ettik. Konuşmayı teklif etti. Buluştuk. Benden af diledi. Ben barışmak istemeyince bıçak doğrultup öldürmekle tehdit etti. Ben de kapıyı açıp araba hareket halindeyken atlamaya çalıştım. Araçtan indim ama beni zorla tekrar bindirmeye çalıştı. Yüzüme vurdu. O sırada köpeğim de ona saldırdı. Defalarca köpeğimi ve beni tekmeledi. Telefonumu zorla alıp kaçmaya çalıştı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında kadın ile köpeğinin saldırıya uğradığı olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, olaya ilişkin ihbar alınması üzerine derhal tahkikat başlatıldığı vurgulandı.



Darbedilen kadının 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye sevk edildiği, ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış. Şüpheli ile mağdurun arkadaş ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir."

