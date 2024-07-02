Ankara'da dehşet: Rehin aldığı iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İnşaat Mühendisi Murat Keklik, çocukları Yağız ve Doğa Keklik'i tabancayla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Keklik, rehin aldığı iki çocuğunu tabancayla vurup, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Çocukların annesi Cemile Yıldız Keklik ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Anne, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

Alkol ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Keklik'in, Cemile Yıldız Keklik ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.