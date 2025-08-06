Ankara'da dehşet: TBMM çalışanı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Ankara Çankaya'da Salih Akkaş ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Saliha A. kurtarılamadı.

Öte yandan Saliha A.'nın TBMM personeli olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA İNTİHAR ETTİ

Saldırgan koca Salih A. ise olay sonrası intihar etti.

Salih A.'nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

