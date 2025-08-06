Ankara'da dehşet: TBMM çalışanı kadın bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan TBMM personeli Saliha Akkaş, hayatını kaybetti.
Ankara Çankaya'da Salih Akkaş ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Saliha A. kurtarılamadı.
Öte yandan Saliha A.'nın TBMM personeli olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN KOCA İNTİHAR ETTİ
Saldırgan koca Salih A. ise olay sonrası intihar etti.
Salih A.'nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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