Ankara'da dehşet: TBMM çalışanı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan TBMM personeli Saliha Akkaş, hayatını kaybetti.

Ankara'da dehşet: TBMM çalışanı kadın bıçaklanarak öldürüldü

Çankaya'da Salih Akkaş ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Saliha A. kurtarılamadı.

Öte yandan Saliha A.'nın personeli olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA İNTİHAR ETTİ

Saldırgan koca Salih A. ise olay sonrası intihar etti.

Salih A.'nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara'da dehşet: TBMM çalışanı kadın bıçaklanarak öldürüldü - 1 Salih Akkaş

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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