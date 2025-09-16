Ankara'da dehşet: Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti
Ankara'da bir kişi, uzman çavuş olan bacanağı Emre Bozkurt'u silahla öldürüp intihar etti.
Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi.
Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'a (36), evinden çıktığı sırada bir otomobilin içinden ateş açıldı. Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KATİL ZANLISI BACANAĞI ÇIKTI
Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.
10 YILLIK HUSUMET İDDİASI
Uğur Balkoca'nın, cinayeti bacanağı ile aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.