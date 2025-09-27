Ankara'da dehşet: Yol verme tartışmasında silahlı tehdit

Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.

Ankara 'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

Ankara'da yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden birinin diğerini tabanca ile tehdit ettiği anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi.