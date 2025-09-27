Ankara'da dehşet: Yol verme tartışmasında silahlı tehdit

Ankara'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, biri diğerini tabancayla tehdit etti.

'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

İki sürücü arasında tartışma çıktı.

TABANCA ÇIKARDI

Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücünün diğer sürücüye tabancayı doğrultup tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin, elinde bulunan sürücüyü sakinleştirmeye çalışması da görüntüde yer aldı.

