Ankara'da dehşet: Yol verme tartışmasında silahlı tehdit
Ankara'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, biri diğerini tabancayla tehdit etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan sürücü, çıkışını kapattığını ileri sürdüğü otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.
İki sürücü arasında tartışma çıktı.
TABANCA ÇIKARDI
Otopark çıkışını engellediği öne sürülen sürücü araçtan sopayla inerken, diğeri de üzerindeki tabancayı çıkardı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Sürücünün diğer sürücüye tabancayı doğrultup tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevredekilerin, elinde silah bulunan sürücüyü sakinleştirmeye çalışması da görüntüde yer aldı.