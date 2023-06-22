Ankara'da Dikimevi-Mamak metro projesi

Ankara'ya yeni metro geliyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Mamak metrosu için Avrupa İmar Kalkınma Baknası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile 4 yıl geri ödemesiz 12 yıl vadeli, 250 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.

7 buçuk kilometrelik ilave hat, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Projenin ihale aşamasına geldiğini belirten Yavaş, "Kısa sürede temeli atıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz." dedi.