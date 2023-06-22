Ankara'da Dikimevi-Mamak metro projesi

Ankara'ya yeni metro geliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Mamak metrosu için Avrupa İmar Kalkınma Baknası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile 4 yıl geri ödemesiz 12 yıl vadeli, 250 milyon Euro kredi sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.
7 buçuk kilometrelik ilave hat, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.
Projenin ihale aşamasına geldiğini belirten Yavaş, "Kısa sürede temeli atıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz." dedi.
Başkentimizde 12 yıl sonra metro projesinin startını veriyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 22, 2023
Dikimevi-Mamak Metrosu için EBRD ve AFD ile 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli, 250 milyon € kredi sözleşmesini imzaladık.
Proje ihale aşamasına geldi. Kısa sürede temeli atıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/cREOl2LC9A
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