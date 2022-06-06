Ankara’da diplomasi trafiği: Lavrov ve Baerbock ziyaretleri

Türkiye yeni haftada önemli isimleri ağırlayacak.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kritik ziyaret 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.



KARADENİZ’DE TAHIL KORİDORU PLANI



Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.



Lavrov'un Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Ukrayna savaşının sona ermesi için atılması gereken adımlar da ele alınacak.



ALMAN BAKAN ANKARA’YA GELİYOR



Bu kritik ziyaretten bir gün sonra, 9 Haziran Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.



PKK'nın Almanya ve Fransa'da düzenlediği gösteriler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye nota vermişti. Alman bakanın Ankara ziyaretinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.



Pazartesi günü ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.



Türkiye, 7 Haziran'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi, 8 Haziran'da ise Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.

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