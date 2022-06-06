Ankara’da diplomasi trafiği: Lavrov ve Baerbock ziyaretleri

Türkiye’de bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Ankara önemli isimleri ağırlayacak. Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Perşembe günü ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Başkent'te olacak.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 06.06.2022 - 10:29

Ankara’da diplomasi trafiği: Lavrov ve Baerbock ziyaretleri

yeni haftada önemli isimleri ağırlayacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kritik ziyaret 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

KARADENİZ’DE TAHIL KORİDORU PLANI

Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Lavrov'un Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı 'nun Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Ukrayna savaşının sona ermesi için atılması gereken adımlar da ele alınacak.

ALMAN BAKAN ANKARA’YA GELİYOR

Bu kritik ziyaretten bir gün sonra, 9 Haziran Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

PKK'nın Almanya ve Fransa'da düzenlediği gösteriler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye nota vermişti. Alman bakanın ziyaretinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazartesi günü ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi, 8 Haziran'da ise Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.

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