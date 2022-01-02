Ankara'da direğe çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Okan Erol idaresindeki 06 BU 931 plakalı otomobil, Hipodrom Caddesi'nden İvedik Caddesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.



Araç, İvedik Metro Durağı yakınında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı.



Berke Danijel Dilek, yanan araçtan yaralı olarak dışarı çıkmayı başardı. Sürücü ise araçtan çıkamadı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Hayatını kaybeden sürücü Erol'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.



Yaralı Dilek ise hastaneye sevk edildi.



Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici ile götürüldü.