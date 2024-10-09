Ankara'da doğalgaz borusu patladı: Alevler metrelerce yükseldi
Ankara'da elektrik hatlarındaki bakım onarım çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Metrelerce yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Güldarpı Mahallesi'nde iddialara göre, elektrik hatlarında bakım onarım gerçekleştiren işçilerin çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.
Sızan gazın tutuşması sonucu yayılan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Ekipler tarafından durum kontrol altına alındı.
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