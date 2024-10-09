Ankara'da doğalgaz borusu patladı: Alevler metrelerce yükseldi

Ankara'da elektrik hatlarındaki bakım onarım çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Metrelerce yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da doğalgaz borusu patladı: Alevler metrelerce yükseldi

'nın Çubuk ilçesi Güldarpı Mahallesi'nde iddialara göre, elektrik hatlarında bakım onarım gerçekleştiren işçilerin çalışmaları sırasında borusunda meydana geldi.

Sızan gazın tutuşması sonucu yayılan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ekipler tarafından durum kontrol altına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...