Ankara'da doğalgaz faciasından dönüldü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.



Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.



Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.

