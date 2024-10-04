Ankara'da doğalgaz faciasından dönüldü
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında doğalgaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Elfidan Sokak'ta bulunan bir inşaattaki çalışmalar sırasında doğalgaz borusunda gaz sızıntısı oluştu.
Gaz sızıntısının alev alması sonucu, park halinde bulunan tomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.
Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.
Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.
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