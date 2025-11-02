Ankara'da doğalgaz patlaması

Mamak'ta sabah saatlerinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Z.K. isimli kişi yaralandı. Ellerinde yanıklar olan Z.K., ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olayın gerçekleşmesi ile alakalı Z.K.'nin bir akrabası ve bir komşusu farklı iddialarda bulundu.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.