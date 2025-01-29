Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralandı.
Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.
Patlamada, Kaygı yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hüseyin Kaygı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaygı'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ve doğalgaz teknik ekibinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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