Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 3 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde 3 katlı bir binada ikamet eden 3 kişilik aileden haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından evde yaşayan baba Halim Aktaş (74), anne A. Aktaş (72) ve oğul Hakan Aktaş’ın (43) cansız bedenlerine ulaşıldı. Üç kişinin doğalgaz sızıntısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



Halim Aktaş'tan haber alamayınca polis ekipleri ve çilingir ile binaya gelen iş arkadaşları, "Ne oldu ne bitti tam olarak bilmiyoruz ama doğalgazla alakalı bir problem varmış evde. Anne, baba oğul toplam üç kişi yaşıyordu. Üçü de vefat etmiş. Aynı şirkette çalışıyorduk. İşe gelmediği için fark ettik. Doğalgaz olduğu söyleniyor. Kriminal inceleme yaptılar." diye konuştu.

CESETLER MORGA KALDIRILDI



Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı.



Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.