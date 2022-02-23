Ankara'da doktor Ebru Ergin'e saldıran kişi tutuklandı

Ankara'da ilaç yazdırmak isteyen hastadan rapor talep eden Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar dövüldü.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi.

DOKTOR ''RAPORSUZ İLAÇ YAZAMAM'' DEDİ



Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırdı. Dr. Bakar, başı masaya ve duvara vurularak, daha sonra üzerine oturularak dövüldü. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.

'''PSİKİYATRİ RAPORUM VAR' DEDİ AMA RAPORU YANINDA YOKTU''



Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dr. Bakar, olayı şöyle anlattı:

"Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti.''

''ÜZERİME OTURUP, BOĞMAYA ÇALIŞTI''



Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

HASTANIN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI



Doktora saldıran Feray Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Feray Y., emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı olduğunu bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti.



''ÇABUK ODAMDAN ÇIK' DİYE BAĞIRDI''



Olay günü bu ilaçları temin etmek için Yenimahalle Semt Polikliniği'ne saat 10.50 randevusunu alarak gittiğini, Doktor Ebru Ergin Bakar'ın odasının önünde beklediğini anlatan Feray Y., şunları anlattı:



"Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce, kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp 'Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık' diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, 'Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et' dedi."

''BİLEREK BEKLETTİ'' İDDİASI



Doktorun kapısında beklemeye devam ettiğini ileri süren Feray Y., doktor Bakar'ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen 3 hastayı muayene ettiğini kendisini bilerek beklettiği kimse kalamayınca da mecburen kendisini içeri çağırdığını iddia etti.



''MASANIN ÜZERİNE İLAÇLARIMI KOYARKEN BANA SALDIRDI''



Bakar'ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Feray Y., şöyle devam etti:



"Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğini herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum.



''DENGESİNİ KAYBEDİP SANDALYESİYLE DÜŞTÜ''



Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı.

''BENİ AŞAĞILADI, ŞİKAYETÇİYİM''

Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.



TUTUKLANDI



Feray Y., ''görevi başındaki doktoru kasten yaralama'' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

BAKAN KOCA: HASSASİYET SEBEBİYLE YARGIYA TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da zalının tutuklanmasının ardından konuyla ilgili Twitter'daki hesabından bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz"

