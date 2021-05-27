Ankara'da doktora bıçaklı saldırı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, ameliyata alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.

BAKAN KOCA: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Sağlık Bakanı Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Koca, "Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



RAPOR VERMEYEN DOKTOR SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ