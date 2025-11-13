Ankara'da dört katlı bina yıkım sırasında çöktü
13.11.2025 16:20
Son Güncelleme: 13.11.2025 16:30
İHA, DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dört katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bina, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü.
Bölge toz bulutuyla kaplanırken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan dökülen molozlar, caddeden geçen araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.