Ankara'da düğünde kavga: İhbara gelen polis aracına zarar verdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen A.O.'nun, düğün salonu bahçesinde düğün sahipleri ve misafirlere hakaret etmesi üzerine çıkan arbede, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak üzere olaya müdahale eden polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direnen A.O., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.