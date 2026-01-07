Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek

- 20:33’de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

- 20:34’te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.

- 20:34’te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.

- 20:35’de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

- 20:36’da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

- 20:38’de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.

- 20:38’de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir.