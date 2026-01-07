Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
07.01.2026 12:01
Son Güncelleme: 07.01.2026 12:32
NTV - Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen uçağın kara kutusu ile ses kayıtları İngiltere'de incelenecek.
Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Düşen uçağın kara kutusu ve ses kayıt cihazlarının hasar gördüğünü belirten Uraloğlu, hasar alan cihazlar üzerindeki incelemeyi dünyada dört ülkenin yapabildiğini söyledi.
İNCELEME İNGİLTERE'DE YAPILACAK
Uraloğlu, cihazlar üzerindeki incelemenin İngiltere'de yapılacağını kaydetti.
Türk ve Libya tarafından heyetler ile uçak üreticisi ülkeden bir heyetin bu ülkeye gideceğini belirten Uraloğlu, "Bu zaman alan bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik. İngiltere'ye gidecekler, taraflarla beraber süreci takip edecekler." dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere havalanan özel jet Haymana ilçesinde dağlık araziye düşmüştü.
23 Aralık gecesi yaşanan kazada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu beşi asker sekiz kişi yaşamını yitirmişti.
HAVANA NELER YAŞANDI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu kazanın ardından yaptığı açıklamada, havada neler yaşandığını paylaşmıştı.
Buna göre uçak havalandıktan sonra dakika dakika şunlar yaşanmıştı:
- 20:17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak havalandı.
- 20:25’de en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verildi.
- 20:31’de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara’ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiş.
- 20:32’de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.
- 20:33’de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.
- 20:34’te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.
- 20:34’te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.
- 20:35’de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.
- 20:36’da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.
- 20:38’de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.
- 20:38’de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir.