Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili başsavcılıktan açıklama
16.02.2026 12:39
Son Güncelleme: 16.02.2026 12:43
Kazada ölen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana’da düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 23 Aralık 2025’te yerel saatle 20.17’de kalkış yapan ve saat 20.38’de radarlardan kaybolduğu belirtilen uçağın Haymana’da düştüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldığı, her iki tarafta yürütülen soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
Enkaz kaldırma çalışmalarından bir fotoğraf.
NE OLMUŞTU?
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat yaşamını yitirmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.
Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve karakutu muhafaza altına alınmıştı.