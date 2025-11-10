Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı

Ankara'da bir eğlence mekanı kurşunlandı.

Olay, geçen hafta Çankaya ilçesinde meydana geldi.

İddialara göre, mekanda bulunan beş kişi yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız edince garsonlar tarafından uyarıldı.

Sonrasında belirlenemeyen nedenlerden ötürü garsonlarla ve şüpheliler arasında kavga çıktı.

GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık bir saat sonra mekana geri dönüp tabancayla eğlence mekanına ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

HOBİ BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen üç kişiyi saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.