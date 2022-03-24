Ankara'da EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını döneminde durdurulan gece otobüs seferlerinin, 26 Mart'tan itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını döneminde yolcu sayısının azalması sebebiyle durdurulan ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle 21 Eylül 2021'den itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO otobüsleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı.



Başkentlilerden gelen talepleri de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart gece yarısından itibaren 24 saat ulaşım hizmetine tekrar başlayacak.



Belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı başlatılacak gece seferleri, 29 gece servis güzergahında, 112 otobüs ile yapılacak.



EGO Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler, saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden karşılıklı hareket edecek.



Sefer saatleri, ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilecek. Gece seferlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilecek.