Ankara'da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, EGO otobüsü ile servis aracının çarpıştığı kazada yaralananların olduğu belirtiliyor.

Ankara'da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı: Yaralılar var

'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı’nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı.

Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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