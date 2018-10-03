Ticaret Bakanlığı’nın Ankara’da ekmek zammını onaylamamasının ardından fırıncıların zam ısrarı devam ediyor. Ekmekte fiyatın 1.25 liraya yükseltilmesi teklifinin geri çekilmesinin ardından yeni fiyat belirlemek hazırlıklar yapılıyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 10 gün içinde esnafı mağdur etmeyecek yeni bir fiyat teklifi sunacaklarını açıkladı.



Ankara Valisi Ercan Topaca’nın başkanlığında dün yapılan toplantıya katılan

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, yılbaşına göre bile girdilerde yüzde 50 ila yüzde 100’lük artış yaşandığını söyledi. Bakanlığın un ihracatını sınırlamasının sadece un fiyatını 140 liraya gitmekten kurtardığını, oysa 70 liralık unun 115 liraya çıktığını söyleyen Balcı, zincir marketlere verilen ekmekte kar marjının yüzde 15 ile sınırlandırılmasının Türkiye genelinde fırıncıları rahatlatan bir unsur olmadığını belirtti. Balcı, ekmek fiyatını belirleme yetkisinin esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde olduğunu savunarak “Zam yürürlüğe girmezse fırınlar kapanır, ekmek üretimi zora girer. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan da randevu istedik” diye konuştu

YENİ FİYAT BELİRLEYECEĞİZ



Hürriyet gazetesinden Mert Gökhan Koç'un haberinde açıklamalarına yer verilen, Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık ise esnafı mağdur etmeyecek şekilde yeni bir fiyat teklifinin 10 gün içinde hazırlanarak, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunacaklarını belirtti. Alnıaçık, Ankara’da ekmeğin maliyetinin altında satıldığını iddia ederek, “İşyerleri kapanıyor artık iflaslar başladı. Daha önceki gün yüzde 18 zam gelmiş, yakıt ve un bizim ana giderlerimiz. Ekmeğin maliyeti 1 TL oldu, bunun bayi kârı var, bir sürü kalemi var. 1986 yılında Ankara’nın nüfusu 1 milyon 150 bin iken fırın sayısı 486’ydı. Bugün nüfus 6 milyona dayandı ama fırın sayısı 193. Un alamayıp, ekmek yapamayan fırıncı var. Acımasız bir durum var” dedi.

ZAMLI SATIŞA DEVAM

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre ise valilikle yapılan toplantıya rağmen pek çok esnaf, Ankara’da ekmeği 1.25 liralık zamlı fiyattan satmaya devam ediyor.



Haberde, zamlı ekmek satmaya devam eden esnafın, kararın kendilerine iletilmediği için uyma mecburiyetlerinin olmadığını savunduğu belirtiliyor. Fırıncıların, ekmek fiyatları için yargı yolunu işaret ettiği ve pek çok esnafın da eski fiyata döndüğü bilgisine yer verildi.

EKMEK YİYEREK ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?