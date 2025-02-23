Ankara'da eksi 10 derecede Kuğulu Park'ın havuzu dondu

Başkent'te kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü. Kentin simge noktası Kuğulu Park'ın havuzu yer yer dondu.

Ankara'da eksi 10 derecede Kuğulu Park'ın havuzu dondu

’da kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Kuğulu Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

Ankara'da eksi 10 derecede Kuğulu Park'ın havuzu dondu - 1

Öne Çıkan Video

Su borusu patladı, araçlar "dondu"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...