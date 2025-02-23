Ankara'da eksi 10 derecede Kuğulu Park'ın havuzu dondu
Başkent'te kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü. Kentin simge noktası Kuğulu Park'ın havuzu yer yer dondu.
Ankara’da kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.
Kuğulu Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.
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