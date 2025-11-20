Ankara'da elektrikli scooter düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara toplam 7 bin 585 elektrikli scooter için kullanım izni verildi.

UKOME kararına göre, toplantıda, Ankara genelindeki elektrikli scooter düzenlemesine ilişkin teklif görüşülerek oylamaya sunuldu.

Teklif, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre Ankara'nın ilçelerine tahsis edilen elektrikli scooter sayıları şöyle sıralandı:

"Altındağ'da 415, Çankaya'da 947, Etimesgut'ta 629, Keçiören'de 932, Mamak'ta 687, Sincan'da 590, Yenimahalle'de 715, Çubuk'ta 202, Gölbaşı'nda 330, Polatlı'da 261, Pursaklar'da 331, Akyurt'ta 178, Ayaş'ta 55, Bala'da 88, Beypazarı'nda 194, Çamlıdere'de 42, Elmadağ'da 181, Evren'de 12, Güdül'de 34, Haymana'da 109, Kahramankazan'da 248, Kalecik'te 51, Kızılcahamam'da 115, Nallıhan'da 106 ve Şereflikoçhisar'da 133."

ÜÇ FİRMA BAŞVURU YAPMIŞTI

Kararda, Ankara için toplam 7 bin 585 elektrikli scooter kullanım izni verildiği, kentte şu anda ise 2 bin 332 scooterın işletildiği belirtildi.

Ayrıca üç firmanın elektrikli scooter kullanım izni almak üzere başvuru yaptığı kaydedildi.