Ankara'da emlakçı intiharı

Ankara'da emlakçı Yusuf D., pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti. Yusuf D.'nin, borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL kaybettiği öne sürüldü.

Ankara'da emlakçı intiharı

'nın Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde emlak ofisi işleten Yusuf D.'nin dükkanı kilitleyip içeride pompalı tüfekle dolaştığını görenler durumu polise bildirdi.

Saat 13.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisi gören Yusuf D.'nin etrafa ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ankara'da emlakçı intiharı - 1

Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi.

Hareketsiz şekilde yerde yatan Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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